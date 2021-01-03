Біля берегів американського штату Аляска зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,1.

За інформацією Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів був за 235 км на північний захід від міста Адак, у якому проживає кілька сотень людей.

Осередок землетрусу зафіксували на глибині 17,1 км.

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Про постраждалих внаслідок землетрусу біля берегів Аляски або руйнування поки не повідомляли.

Днями потужний землетрус стався у Хорватії. Внаслідок поштовхів загинули семеро осіб, було пошкоджено десятки будинків.

Євросоюз вже розпочав механізм надання допомоги постраждалим в результаті землетрусу. Вона передбачає надання житлових контейнерів, утеплених наметів, спальних мішків, ліжок і електричних обігрівачів.

Джерело: Геологічна служба США