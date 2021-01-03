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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Біля берегів Аляски стався потужний землетрус магнітудою 6,1

Біля берегів американського штату Аляска зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,1.

За інформацією Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів був за 235 км на північний захід від міста Адак, у якому проживає кілька сотень людей.

Осередок землетрусу зафіксували на глибині 17,1 км.

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Про постраждалих внаслідок землетрусу біля берегів Аляски або руйнування поки не повідомляли.

Днями потужний землетрус стався у Хорватії. Внаслідок поштовхів загинули семеро осіб, було пошкоджено десятки будинків.

Євросоюз вже розпочав механізм надання допомоги постраждалим в результаті землетрусу. Вона передбачає надання житлових контейнерів, утеплених наметів, спальних мішків, ліжок і електричних обігрівачів.

Джерело: Геологічна служба США

Фото: Depositphotos

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