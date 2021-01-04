Ненсі Пелосі зуміла домогтися переобрання спікером Палати представників Конгресу США. Вона отримала підтримку 216 демократів, завдяки чому подолала поріг у 214 голосів необхідних для переобрання.
Лідер республіканської меншості Кевін Маккарті отримав 208 голосів.
Це – четвертий термін 80-річної Пелосі на посаді спікера. Вона раніше заявляла, що востаннє претендує на цю роль.
Представницю демократичної партії вже обирали спікером нижньої палати 116-го скликання, 110-го і 111-го скликань Конгресу.
Коли буде інавгурація 46-го президента США
20-та поправка до Конституції, яку ратифікували у 1933 році, передбачає проведення інавгурації 20 січня 2021 року. З цього моменту й починається відлік чотирирічної каденції нового президента.
У цей день новообраний очільник Білого дому та його заступник виступають з промовою до всіх американців.
Відповідно до голосів Колегії виборників, 46 президентом США стане представник від Демократичної партії Джозеф Байден, а його колега Камала Гарріс стане першою в історії США жінкою віце-президентом.
Джерело: CBS News