В Германии из-за локдауна зарылся один из самых крупных борделей Европы

В Кельне (Германия) закрылся один из самых крупных борделей Европы.

Женщины в публичном доме Паша работали самостоятельно: арендовали номера, платили налоги. Кроме того, в штате борделя насчитывалось около 60 человек — охранников, барменов, массажистов, парикмахеров, слесарей, поваров, уборщиц. Однако все эти люди остались без работы, так как бордель объявил о банкротстве.

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Причиной стал локдаун из-за пандемии коронавируса. Ведь бордель в это время не может работать.

Бордель Паша (Pascha) — это 11-этажный эротический центр на 120 номеров, который появился еще в 1970-х года. Также там есть бар, ночной клуб, кафе для сотрудников, парикмахерская и другая инфраструктура.

Карантин в Германии

Жесткий карантин в Германии ввели с 16 декабря 2020 года. Планировалось, что он продлится минимум до 10 января.

Однако 5 января главы федеративных земель решили продлить жесткий локдаун в Германии до 31 января.