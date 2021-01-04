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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

В Британии ввели третий национальный локдаун — что будет под запретом

В Великобритании объявил о введении в стране третьего национального локдауна.

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон во время своего обращения.

Такое решение правительство страны приняло из-за резкого роста инфицированных.

Локдаун в Британии вводят минимум до середины февраля.

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Школьников отправят на дистанционное обучение. Однако учебные заведения смогут посещать дети врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и прочих ключевых профессий.

Жителям страны можно будет выходить из дома только на прогулку, в магазин и больницу.

Локдаун в Шотландии

Среди британских земель первой о новом локдауне объявила Шотландия. Об этом стало известно 4 января.

Распространение коронавируса в Шотландии вышло за рамки контроля власти, поэтому с 5 января в стране начнет действовать полный локдаун.

Фото: Depositphotos

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