В Великобритании объявил о введении в стране третьего национального локдауна.
Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон во время своего обращения.
Такое решение правительство страны приняло из-за резкого роста инфицированных.
Локдаун в Британии вводят минимум до середины февраля.
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Школьников отправят на дистанционное обучение. Однако учебные заведения смогут посещать дети врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и прочих ключевых профессий.
Жителям страны можно будет выходить из дома только на прогулку, в магазин и больницу.
Локдаун в Шотландии
Среди британских земель первой о новом локдауне объявила Шотландия. Об этом стало известно 4 января.
Распространение коронавируса в Шотландии вышло за рамки контроля власти, поэтому с 5 января в стране начнет действовать полный локдаун.