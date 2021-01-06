У Німеччині через локдаун закрився один з найбільших борделів Європи

У Кельні (Німеччина) закрився один з найбільших борделів Європи.

Жінки в публічному домі Паша працювали самостійно: орендували номери, платили податки. Крім того, у штаті борделя налічувалося близько 60 осіб – охоронців, барменів, масажистів, перукарів, слюсарів, кухарів, прибиральниць. Однак всі ці люди залишилися без роботи, бо бордель оголосив про банкрутство.

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Причиною став локдаун через пандемію коронавірусу. Адже бордель у цей час не може працювати.

Бордель Паша (Pascha) – це 11-поверховий еротичний центр на 120 номерів, який з’явився ще в 1970-х року. Також там є бар, нічний клуб, кафе для співробітників, перукарня та інша інфраструктура.

Карантин у Німеччині

Жорсткий карантин у Німеччині запровадили з 16 грудня 2020 року. Планувалося, що він триватиме щонайменше до 10 січня.

5 січня голови федеративних земель вирішили продовжити жорсткий локдаун в Німеччині до 31 січня.