У Німеччині введуть гендерні квоти на керівних посадах

У Німеччині можуть запровадити гендерні квоти для жінок. У великих компаніях, де рада директорів складається хоча б з чотирьох осіб, керівну посаду має займати хоча б одна жінка.

Відповідний законопроект підтримав уряд 6 січня. Для набуття чинності його ще має ухвалити конституційний та законодавчий орган Бундестаг.

У липні Німеччина внесла гендерне питання у національну стратегію. Відповідно до неї, країна буде вживати різних заходів для збільшення кількості жінок у політиці та бізнесі.

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Як Covid-19 вплинув на гендерну рівність

Криза, спричинена пандемією коронавірусу, вплинула на гендерну рівність. Внаслідок неї, розрив між заробітною платою чоловіків і жінок збільшився.

Представники жіночої статі у 2020 році заробляли на 22% менше чоловіків.