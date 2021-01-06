В провинции Китая зафиксировали более 100 случаев нового штамма Covid-19

В Китае обнаружили более 100 заражений новым штаммом коронавируса. Накануне в провинции Хубэй зарегистрировали 39 подтвержденных случаев нового вида Covid-19 и 78 бессимптомных случаев.

Местные органы здравоохранения утверждают, что зафиксированные инфицирования очень отличаются от тех, что распространяются в других регионах страны. Их, вероятно, привезли из-за границы.

О первом случае стало известно 2 января. Местный житель подхватил вирус на свадьбе, позже болезнь обнаружили в еще нескольких гостей.

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Китай не позволил въезд представителям ВОЗ

Эксперты ВОЗ в январе должны были отправиться в Китай, чтобы провести исследования о происхождении коронавируса. Накануне стало известно, что официальные должностные лица страны не оформили необходимые документы для приезда команды.

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