Нидерланды последними в ЕС начали вакцинацию против Covid-19

В Нидерландах началась массовое прививание населения вакциной против коронавируса.

Эта страна стала последней в Европе, которая начала вакцинировать своих граждан от Covid-19. Делать первые прививки начали препаратом Pfizer/BioNTech в Нидерландах 6 января.

В первую очередь будут вакцинировать сотрудников домов престарелых и медиков, которые лечат больных коронавирусом. Этот список будет расширяться и зависеть от появления новых партий вакцины.

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Первой получила прививку 39-летняя медсестра из дома престарелых Санни Елкадири.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте отметил, что вакцинацию против коронавируса начали так поздно потому, что правительство было сосредоточено на другом препарате.

По его словам, власть ожидала сначала получить вакцину AstraZeneca, которую легче хранить, но которая еще не утверждена для использования в ЕС. Вакцину от Pfizer необходимо сохранять лишь при -70 градусов по Цельсию.

Вакцинация от коронавируса

По данным ВОЗ, вакцинацию против коронавируса проводят уже более чем в 30 странах мира.

Прививку от Covid-19 делают людям, которые находятся в группе риска. Вакцинацию уже проводят в США, Канаде, ЕС, Великобритании, Израиле, Мексике.