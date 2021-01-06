У провінції Китаю зафіксували понад 100 випадків нового штаму Covid-19

У Китаї виявили понад 100 інфікувань новим штамом коронавірусу. Напередодні у провінції Хубей зареєстрували 39 підтверджених випадків нового виду Covid-19 та 78 безсимптомних випадків.

Місцеві органи охорони здоров’я стверджують, що зафіксовані інфікування дуже відрізняються від тих, що поширюються в інших регіонах країни. Їх, ймовірно, привезли з-за кордону.

Про перший випадок стало відомо 2 січня. Місцевий житель підхопив вірус на весіллі, пізніше хворобу виявили у ще кількох гостей.

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Китай не дозволив в’їзд представникам ВООЗ

Експерти ВООЗ у січні мали вирушити до Китаю, щоб провести дослідження щодо походження коронавірусу. Напередодні стало відомо, що офіційні посадовці країни не оформили необхідні документи для приїзду команди.

Детальніше про візит ВООЗ до Китаю читайте на Фактах ICTV.