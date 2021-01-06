PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Богданова |

У провінції Китаю зафіксували понад 100 випадків нового штаму Covid-19

У Китаї виявили понад 100 інфікувань новим штамом коронавірусу. Напередодні у провінції Хубей зареєстрували 39 підтверджених випадків нового виду Covid-19 та 78 безсимптомних випадків.

Місцеві органи охорони здоров’я стверджують, що зафіксовані інфікування дуже відрізняються від тих, що поширюються в інших регіонах країни. Їх, ймовірно, привезли з-за кордону.

Про перший випадок стало відомо 2 січня. Місцевий житель підхопив вірус на весіллі, пізніше хворобу виявили у ще кількох гостей.

Читайте: Нідерланди останніми у ЄС розпочали вакцинацію проти Covid-19

Китай не дозволив в’їзд представникам ВООЗ

Експерти ВООЗ у січні мали вирушити до Китаю, щоб провести дослідження щодо походження коронавірусу. Напередодні стало відомо, що офіційні посадовці країни не оформили необхідні документи для приїзду команди.

Детальніше про візит ВООЗ до Китаю читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка