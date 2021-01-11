Литва во всех официальных документах будет применять к Грузии название Сакартвело. Сменили название на государственном уровне из-за того, что слово Грузия является русифицированным.

До этого в Литве два года длился переходный период, в течение которого Сакартвело считали вторым неофициальным названием. Его писали в скобках после слова Грузия – Gruzija (Sakartvelas).

– Название прижилось в обществе чрезвычайно быстро. Я предполагал, что это будет длиться 20 лет, а произошло за два. Это очень неожиданно, – удивляется председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

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Слово Грузия общественность может использовать и в дальнейшем.

Грузия готова к вступлению в НАТО

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Грузия должна войти в НАТО уже сейчас, потому что полностью к этому готова.

По его мнению, Украина еще не может присоединиться к Альянсу, однако это в конечном итоге произойдет.

Источник: BNS