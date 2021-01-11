Литва в усіх офіційних документах застосовуватиме до Грузії назву Сакартвело. Змінили назву на державному рівні через те, що слово Грузія є русифікованим.

До цього в Литві два роки тривав перехідний період, упродовж якого Сакартвело вважали другою неофіційною назвою. Її писали в дужках після слова Грузія – Gruzija (Sakartvelas).

– Назва прижилась у суспільстві надзвичайно швидко. Я передбачав, що це триватиме 20 років, а відбулось за два. Це дуже несподівано, – дивується голова Державної комісії з литовської мови Аудріс Антанайтіс.

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Найменуванням Грузія громадськість може послуговуватись й надалі.

Грузія готова до вступу в НАТО

Колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що Грузія має увійти до НАТО вже зараз, бо повністю до цього готова.

На його думку, Україна ще не може приєднатися до Альянсу, однак це зрештою станеться.

Джерело: BNS