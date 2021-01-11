Мир не достигнет коллективной иммунизации в 2021 году — ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что в 2021 году человечеству не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу. Такое мнение высказала представитель ВОЗ — врач Сумья Сваминатан.

По ее словам, это связано с тем, что во многих странах останутся незащищенные от коронавируса граждане.

— Мы не сможем достичь коллективной иммунизации. Вакцину получат все страны, но мы должны быть терпеливыми.

Врач подчеркнула, что в прошлом году никто и не представлял, что в мире появится не одна, а сразу несколько вакцин против Covid-19. Также она отметила, что как минимум до конца года не стоит забывать о мерах по борьбе с коронавирусом.

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Специалисты ВОЗ отправятся в Китай

Представители ВОЗ отправятся в Китай для проведения исследований о происхождении коронавируса. Поездка должна была состояться еще в начале месяца, однако отменилась из-за отсутствия необходимых разрешений со стороны китайских властей.

Источник: ВОЗ