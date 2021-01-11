Світ не досягне колективної імунізації у 2021 році – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я прогнозують, що у 2021 році людству не вдасться досягти колективного імунітету до коронавірусу. Таку думку висловила представниця ВООЗ – лікар Сум’я Свамінатан.

За її словами, це пов’язано з тим, що у багатьох країнах залишаться незахищені від коронавірусу громадяни.

– Ми не зможемо досягти колективної імунізації. Вакцину отримають всі країни, однак ми маємо бути терплячими.

Лікар підкреслила, що минулого року ніхто і не уявляв, що у світі з’явиться не одна, а одразу кілька вакцин проти Covid-19. Також вона зауважила, що як мінімум до кінця року не варто забувати про заходи щодо боротьби з коронавірусом.

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Фахівці ВООЗ вирушать до Китаю

Представники ВООЗ вирушать до Китаю для проведення досліджень щодо походження коронавірусу. Поїздка мала відбутися ще на початку місяця, однак скасувалася через відсутність необхідних дозволів з боку китайської влади.

Джерело: ВООЗ