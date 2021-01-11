Китай разрешил въехать в страну группе международных ученых Всемирной организации здравоохранения, которой поручили расследовать причины эпидемии Covid-19. Эксперты прибудут 14 января, однако неясно, получат ли они доступ в город Ухань.

Изначально группа намеревалась приехать в Китай в начале января, но Китай заблокировал их прибытие. По словам коллектива, их визы не одобрили, хотя некоторые эксперты уже находились в пути.

ВОЗ несколько месяцев пыталась отправить коллектив экспертов из ряда стран. Они вели переговоры с китайскими официальными лицами с июля 2020 года.

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Ученые хотят определить, как вирус попал в организм человека. По одной из версий, Covid-19 передался человеку от летучей мыши.

По состоянию на 11 января, в Китае зарегистрировали резкий скачок заражений коронавирусом. Сейчас в стране инфицировано почти 90 тыс. человек. Ежедневно Китай делает около 160 млн тестов на обнаружение Covid-19.

В Китае зафиксировали новый штамм Covid-19

В Китае обнаружили более 100 заражений новым штаммом коронавируса. Местные органы здравоохранения сообщают, что эти случаи отличаются от тех, которые распространяются в других регионах страны. Скорее всего, новый вирус привезли из-за границы.

Первый случай зафиксировали 2 января 2021 года. Местный житель подхватил коронавирус во время празднования свадьбы, позже его обнаружили у остальных гостей.