Китай дозволив в’їхати в країну групі міжнародних вчених Всесвітньої організації охорони здоров’я, якій доручили розслідувати причини епідемії Covid-19. Експерти прибудуть 14 січня, проте не ясно, чи отримають вони доступ до міста Ухань.

Спочатку група мала намір приїхати в Китай на початку січня, але Китай заблокував їхнє прибуття. За словами колективу, їхні візи не схвалили, хоча деякі експерти вже були в дорозі.

ВООЗ декілька місяців намагалася відправити колектив експертів з низки країн. Вони вели переговори з китайськими офіційними особами з липня 2020 року.

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Вчені хочуть визначити, як вірус потрапив у організм людини. За однією з версій, Covid-19 передався людині від кажана.

Станом на 11 січня, в Китаї зареєстрували різкий стрибок заражень коронавірусом. Наразі у країні інфіковано майже 90 тис. осіб. Щодня Китай робить близько 160 млн тестів на виявлення Covid-19.

У Китаї зафіксували новий штам Covid-19

У Китаї виявили понад 100 заражень новим штамом коронавірусу. Місцеві органи охорони здоров’я повідомляють, що ці випадки відрізняються від тих, які поширюються в інших регіонах країни. Швидше за все, новий вірус привезли з-за кордону.

Перший випадок зафіксували 2 січня 2021 року. Місцевий житель підхопив коронавірус під час святкування весілля, пізніше його виявили в інших гостей.