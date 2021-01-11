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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Всі країни-сусіди України опинилися в червоній зоні Covid-19

Усі країни, які межують з Україною, занесені у червону зону щодо ситуації з коронавірусом. Про це свідчить оновлений перелік країн зі значним поширенням Covid-19 на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

До червоної зони потрапили держави-сусіди України: Словаччина, Російська Федерація, Білорусь, Угорщина, Польща та Республіка Молдова.

Також у червоній зоні: Литва, Чехія, Німеччина, Велика Британія, Латвія, Італія, Туреччина, Франція, Болгарія, Хорватія та інші.

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У зеленій зоні залишаються: Греція, Фінляндія, Японія, Киргизстан, Ісландія, Єгипет, Нова Зеландія, Австралія, Індія тощо. Україна також належить до зеленого зонування.

Всі країни-сусіди України опинилися в червоній зоні Covid-19

МОЗ прогнозує збільшення кількості хворих

Міністерство охорони здоров’я України прогнозує збільшення кількості хворих найближчим часом. Це пов’язано зі святкуванням новорічних свят – під час них відбулося інтенсивне переміщення населення.

Джерело: МОЗ

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