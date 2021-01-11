Всі країни-сусіди України опинилися в червоній зоні Covid-19

Усі країни, які межують з Україною, занесені у червону зону щодо ситуації з коронавірусом. Про це свідчить оновлений перелік країн зі значним поширенням Covid-19 на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

До червоної зони потрапили держави-сусіди України: Словаччина, Російська Федерація, Білорусь, Угорщина, Польща та Республіка Молдова.

Також у червоній зоні: Литва, Чехія, Німеччина, Велика Британія, Латвія, Італія, Туреччина, Франція, Болгарія, Хорватія та інші.

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У зеленій зоні залишаються: Греція, Фінляндія, Японія, Киргизстан, Ісландія, Єгипет, Нова Зеландія, Австралія, Індія тощо. Україна також належить до зеленого зонування.

МОЗ прогнозує збільшення кількості хворих

Міністерство охорони здоров’я України прогнозує збільшення кількості хворих найближчим часом. Це пов’язано зі святкуванням новорічних свят – під час них відбулося інтенсивне переміщення населення.