Известный бизнесмен Илон Маск потерял титул самого богатого человека мира. Согласно данным журнала Forbes, состояние предпринимателя в сутки уменьшились на 7,10% ($13,5 млрд) и составило более $176 млрд.

Маск перешел с первой строчки рейтинга на вторую. Отныне самый богатый человек мира — владелец компании Amazon, американец Джеффри Безос. Его доходы оценивают в $182 млрд.

На третьем месте рейтинга Forbes — владелец французского дома моды Louis Vuitton Бернард Арно ($154 млрд).

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Илон Маск посоветовался с подписчиками, куда ему пожертвовать средства. Пользователи напомнили Маску о его желании колонизировать Марс, предложили выкупить соцсеть Facebook и инвестировать в криптовалюту.