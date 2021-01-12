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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Потерял более $13 млрд за сутки: Маск больше не самый богатый человек мира

Известный бизнесмен Илон Маск потерял титул самого богатого человека мира. Согласно данным журнала Forbes, состояние предпринимателя в сутки уменьшились на 7,10% ($13,5 млрд) и составило более $176 млрд.

Маск перешел с первой строчки рейтинга на вторую. Отныне самый богатый человек мира — владелец компании Amazon, американец Джеффри Безос. Его доходы оценивают в $182 млрд.

На третьем месте рейтинга Forbes — владелец французского дома моды Louis Vuitton Бернард Арно ($154 млрд).

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Илон Маск посоветовался с подписчиками, куда ему пожертвовать средства. Пользователи напомнили Маску о его желании колонизировать Марс, предложили выкупить соцсеть Facebook и инвестировать в криптовалюту.

Источник: Forbes

Фото: Dreamstime

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