Відомий бізнесмен Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу. Відповідно до даних журналу Forbes, статки підприємця за добу зменшились на 7,10% ($13,5 млрд) і склали понад $176 млрд.

Маск перейшов з першої сходинки рейтингу на другу. Відтепер найбагатша людина світу – власник компанії Amazon, американець Джеффрі Безос. Його прибутки оцінюють у $182 млрд.

На третьому місці рейтингу Forbes – власник французького будинку моди Louis Vuitton Бернард Арно ($154 млрд).

Читайте: Переможці та невдахи 2020: Forbes розповів про успіхи і втрати мільярдерів

Ілон Маск порадився з підписниками, куди йому пожертвувати кошти. Користувачі нагадали Маску про його бажання колонізувати Марс, запропонували викупити соцмережу Facebook та інвестувати у криптовалюту.