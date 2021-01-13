Правительство Греции предлагает утвердить единый сертификат вакцинации, чтобы упростить поездки внутри Евросоюза и побудить людей делать прививки против Covid-19.

Об этом говорится в письме премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Еврокомиссию.

— Необходимо срочно выработать общее понимание того, как должен быть структурирован сертификат о вакцинации, чтобы его приняли во всех государствах-членах, — добавил премьер.

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Такая инициатива объясняется необходимостью скорейшего восстановления свободного передвижения в пределах ЕС.

Кроме этого, считает Мицотакис, такой сертификат станет эффективным побудительным фактором для граждан сделать прививки, ведь эта процедура не является обязательной.

Украина также рассматривает возможность введения международных свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса.

Этот вопрос будет рассматриваться более подробно, когда появится точная информация, могут ли распространять коронавирус вакцинированные люди.

Во время пандемии страны, в том числе и Украина, установили дополнительные требования при пересечении госграницы иностранцами. Они обязательно должны иметь полис страхования, который покроет лечение коронавируса на территории Украины, а также отрицательный ПЦР-тест.

Источник: Politico