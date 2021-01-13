Уряд Греції пропонує затвердити єдиний сертифікат вакцинації, аби спростити поїздки всередині Євросоюзу та спонукати людей робити щеплення проти Covid-19.

Про це йдеться у листі прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Єврокомісії.

– Необхідно терміново виробити спільне розуміння того, як повинен бути структурований сертифікат про вакцинацію, щоб його ухвалили в усіх державах-членах, – додав прем’єр.

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Така ініціатива пояснюється необхідністю якнайшвидшого відновлення вільного пересування в межах ЄС.

Окрім цього, вважає Міцотакіс, такий сертифікат стане ефективним спонукальним чинником для громадян зробити щеплення, адже ця процедура не є обов’язковою.

Україна також розглядає можливість введення міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації від коронавірусу.

Це питання розглядатиметься детальніше, коли з’явиться точна інформація, чи можуть поширювати коронавірус вакциновані люди.

Під час пандемії країни, зокрема й Україна, встановили додаткові вимоги під час перетину держкордону іноземцями. Вони обов’язково повинні мати поліс страхування, який покриє лікування коронавірусу на території України, а також негативний ПЛР-тест.

Джерело: Politico