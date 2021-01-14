До февраля во Франции вводится общенациональный комендантский час – он будет действовать 15 дней, начиная с субботы, 16 января.

О решении правительства усилить карантин объявил вечером на пресс-коференции премьер-министр Франции Жан Кастекс.

По его словам, в этот период нельзя выходить на улицу с 18.00 до 6.00.

Среди других ограничений – ужесточение въезда для иностранцев. С 18 января граждане стран, не входящих в ЕС, обязаны предоставлять отрицательный тест на коронавирус и пройти недельный карантин.

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Кастекс отметил, что после завершения самоизоляции они должны сдать повторный ПЛР-тест.

В конце декабря 2020 года Верховный комитет по здравоохранению Франции одобрил использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech.

В ведомстве отметили, что этот препарат можно использовать для вакцинации людей старше 16 лет.

Источник: BFM TV