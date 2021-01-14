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Валентина Летяк |

Франція запроваджує комендантську годину на 15 днів

До лютого у Франції запроваджується загальнонаціональна коменданська година – вона діятиме 15 днів, починаючи з суботи, 16 січня.

Про рішення уряду посилити карантин оголосив увечері на прес-коференції прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

За його словами, в цей період не можна виходити на вулицю з 18.00 до 6.00.

Серед інших обмежень – посилення в’їзду для іноземців. З 18 січня громадяни країн, що не входять до ЄС, зобов’язані надавати негативний тест на коронавірус і пройти тижневий карантин.

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Кастекс зазначив, що після завершення самоізоляції вони повинні здати повторний ПЛР-тест.

Наприкінці грудня 2020 року Верховний комітет з охорони здоров’я Франції схвалив використання вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech.

У відомстві зазначили, що цей препарат можна використовувати для вакцинації людей старше 16 років.

Джерело: BFM TV

Фото: Pixabay

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