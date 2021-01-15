ВООЗ призвала страны не вводить так называемые Covid-паспорта

Всемирная организации здравоохранения призвала страны не вводить так называемые Covid-паспорта, но предполагает, что ситуация может измениться и эти документы будет целесообразно ввести.

— Ситуация может изменится со временем, и в скором будущем могут появиться новые причины это ввести подтверждение вакцинации для путешествий, — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Также комитет считает, что наличие документов о вакцинации от коронавируса не должно стать обязательным условием для зарубежных поездок.

— Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам сейчас слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать доказательств прохождения вакцинации от путешественников, — заявили в комитете.

В то же время в ВОЗ отметили, что путешественникам необходимо соблюдать все необходимые меры по снижению риска заражения Covid-19 во время путешествий.

Вакцинация в Украине

Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что украинцы будут получать паспорта вакцинации от Covid-19 так же, как и граждане Европейского союза.

Источник: ВОЗ