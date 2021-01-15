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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

ВООЗ закликала країни не вводити так звані Covid-паспорти

Всесвітня організації охорони здоров’я закликала країни не вводити так звані Covid-паспорти, але припускає, що ситуація може змінитися і ці документи буде доцільно ввести.

– Ситуація зміниться з часом, і в недалекому майбутньому можуть з’явитися нові причини це ввести підтвердження вакцинації для подорожей, – заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан.

Також комітет вважає, що наявність документів про вакцинацію від коронавірусу не повинна стати обов’язковою умовою для зарубіжних поїздок.

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– З огляду на, що вплив вакцин на зниження рівня передання інфекції поки невідомо, а доступ до вакцин зараз занадто обмежений, комітет рекомендує країнам не вимагати доказів про проходження вакцинації від мандрівників, – заявили в комітеті.

Водночас у ВООЗ відзначили, що мандрівникам необхідно дотримуватися всіх необхідних заходів щодо зниження ризику зараження Covid-19 під час подорожей.

Вакцинація в Україні

Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про те, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації від Covid-19 так само, як і громадяни Європейського Союзу.

Джерело: ВООЗ

Фото: Depositphotos

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