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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Во Франции противники 5G сожгли 230-метровую вышку: 1,5 млн людей без связи

В Лиможе (Франция) противники 5G сожгли  230-метровую вышку. В результате чего около 1,5 млн жителей временно остались без связи, радио и телевидения.

Затем в издание Le Populaire du Centre  пришло письмо от группы, которая себя называет Комитетом за отмену 5G. В нем авторы написали, что видят в 5G  угрозу, поэтому будет воевать с технологией и далее.

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В местной прокуратуре отметили, что подожженная вышка на самом деле не использовалась для связи 5G. Правоохранители уже открыли уголовное дело.

А местным жителям еще несколько дней придется провести без связи, пока вышку не отремонтируют.

В Британии сожгли 20 вышек 5G

Весной в Великобритании местные жители массово сжигали вышки сети 5G из-за слухов, что они распространяют коронавирус.

Сгорело 20 вышек разных мобильных операторов по всей стране. Подтвержденные случаи поджога зафиксировали в Бирмингеме и Ливерпуле. В соцсетях также пишут о Манчестере, Уотфорде и Рамфорде.

Источник: Le Figaro

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