У Франції противники 5G спалили 230-метрову вишку: 1,5 млн людей без зв’язку

У Ліможі (Франція) противники 5G спалили 230-метрову вишку. В результаті чого близько 1,5 млн жителів тимчасово залишилися без зв’язку, радіо і телебачення.

Потім у видання Le Populaire du Centre прийшов лист від групи, яка себе називає Комітетом за скасування 5G. У ньому автори написали, що вбачають у 5G загрозу, тому будуть воювати з технологією і далі.

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У місцевій прокуратурі зазначили, що підпалена вишка насправді не використовувалася для зв’язку 5G. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу.

А місцевим жителям ще кілька днів доведеться провести без зв’язку, поки вишку не відремонтують.

У Британії спалили 20 вишок 5G

На весні у Великій Британії місцеві жителі масово палили вишки мережі 5G через чутки, що вони розповсюджують коронавірус. Згоріло 20 вишок різних мобільних операторів по всій країні. Підтверджені випадки підпалу зафіксували у Бірмінгемі і Ліверпулі. У соцмережах також пишуть про Манчестер, Уотфорд і Рамфорд.

Джерело: Le Figaro