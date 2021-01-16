У Франції противники 5G спалили 230-метрову вишку: 1,5 млн людей без зв’язку

У Ліможі (Франція) противники 5G спалили 230-метрову вишку. В результаті чого близько 1,5 млн жителів тимчасово залишилися без зв’язку, радіо і телебачення.
Потім у видання Le Populaire du Centre прийшов лист від групи, яка себе називає Комітетом за скасування 5G. У ньому автори написали, що вбачають у 5G загрозу, тому будуть воювати з технологією і далі.
У місцевій прокуратурі зазначили, що підпалена вишка насправді не використовувалася для зв’язку 5G. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу.
А місцевим жителям ще кілька днів доведеться провести без зв’язку, поки вишку не відремонтують.
У Британії спалили 20 вишок 5G
На весні у Великій Британії місцеві жителі масово палили вишки мережі 5G через чутки, що вони розповсюджують коронавірус.
Згоріло 20 вишок різних мобільних операторів по всій країні. Підтверджені випадки підпалу зафіксували у Бірмінгемі і Ліверпулі. У соцмережах також пишуть про Манчестер, Уотфорд і Рамфорд.
Джерело: Le Figaro