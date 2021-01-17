17 січня російський опозиціонер Олексій Навальний вилетів з Берліна до Москви разом з дружиною Юлією. Політик мав прилетіти в аеропорт Внуково близько 18.20 за київським часом, однак змінив напрям до аеропорту Шереметьєво.

Навального привезли до літака у супроводі поліції. Він не заходив в будівлю аеропорту і не проходив огляд разом з іншими пасажирами. Реєстрацію за нього пройшли співробітники федеральної поліції.

До літака його привезли на чорному авто з мигалками. Також в супроводі були друга урядова машина і екіпажі поліції.

У коментарі журналістам на борту літака Навальний заявив, що вважає своє затримання в Москві неможливим.

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У Москві, Санкт-Петербурзі та інших великих російських містах силові структури приведені в стан підвищеної готовності, адже близько шести тисяч прихильників мають намір зустрічати опозиціонера.

16 січня біля аеропорту Внуково виставили паркан. А на стоянці люди, що проїжджали повз, помітили автозаки ОМОНу.

Прес-служба аеропорту порівняла приліт Навального із літаками Люфтваффе у 1941 році.

Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет и мы уже многое повидали и пережили. — Аэропорт Внуково (@VnukovoAirport) January 17, 2021

Близько за півгодини до прильоту до аеропорту підтягнувся ОМОН.



Тим часом поліція почала затримувати близьких соратників Навального, зокрема і його брата Олега.

Олексій Навальний заявив про намір повернутися в Росію 13 січня. Того ж дня в РФ його оголосили у розшук, російські правоохоронці мають намір затримати опозиціонера відразу по прильоту до Внуково.

Згідно з постановою, засуджений ухиляється від контролю, тому з 27 листопада почалися початкові розшукові дії, під час яких не вдалося встановити місцезнаходження Навального.

У зв’язку з цим 12 січня Федеральна служба попросила суд замінити Навальному умовний термін на реальний.