В последний день президентства: Трамп планирует помиловать 100 человек

Глава Белого дома Дональд Трамп готовится объявить о помиловании около 100 человек в свой последний полный рабочий день, 19 января.

Об это пишет CNN со ссылкой на три своих источника, два из которых сообщили, что в воскресенье в Белом доме состоялось заседание. Тогда и был согласован список помилований.

Однако штурм Капитолия 6 января осложнил желание Трампа помиловать себя, своих детей и личного адвоката Руди Джулиани.

Один из чиновников Белого дома рассказал, что документы для помилования еще не составлены.

Однако такие громкие имена как Джулиан Ассанж пока в списке не значатся. Также под вопрос остается бывший советник Трампа Стив Бэннон.

Протесты в США

3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Его оппонент Дональд Трамп не признал их.

6 января 2021 года его сторонники устроили протесты. Акции закончились штурмом Капитолия и кровопролитием. В связи с этим Трампу грозит импичмент, а его аккаунты в соцсетях заблокировали.

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