Африканский штамм Covid-19 заразнее на 50% — ученые

Штамм коронавируса, который распространяется Южно-Африканской Республикой, на 50% заразнее, чем обычный вид, ведь он быстрее распространяется.

Главный эпидемиолог ЮАР Салим Абдул Карим заявил, что мутация легче проникает и крепче держится в клетках человека.

Также он добавил, что антитела, которые вырабатывает организм для борьбы с инфекцией, являются менее эффективными.

Африканский штамм вируса называется 501Y.V2 и был идентифицирован в конце 2020 года. Ученые опасаются, что он может ускорить темпы распространения Covid-19 в мире.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в ЮАР зарегистрировано больше всего случаев заражения и смерти из-за Covid-19 среди всех стран Африки — 1,34 млн. и 37,4 тыс. соответственно. Штамм из ЮАР уже обнаружили в ряде европейских стран, а также в Японии, Бразилии и США.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что новые мутации коронавируса будут появляться в мире чаще, ведь сейчас болезнь распространяется высокими темпами.

Он отметил, что мутации вируса пока не повышают степень тяжести Covid-19.

Источник: Business Insider