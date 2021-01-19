Африканський штам Covid-19 заразніший на 50% – вчені

Штам коронавірусу, який шириться Південною-Африканською республікою, на 50% заразніший, ніж звичайний вид, адже він швидше розповсюджується.

Головний епідеміолог ПАР Салім Абдул Карім заявив, що мутація легше проникає та міцніше тримається у клітинах людини.

Також він додав, що антитіла, котрі виробляє організм для боротьби із інфекцією, є менш ефективними.

Африканський штам вірусу має назву 501Y.V2 і був ідентифікований наприкінці 2020 року. Вчені побоюються, що він може пришвидшити темпи розповсюдження Covid-19 у світі.

За даними Університету Джонса Гопкінса, в ПАР зареєстровано найбільше випадків зараження та смерті через Covid-19 серед усіх країн Африки – 1,34 млн. та 37,4 тис. відповідно. Штам з ПАР вже виявили у низці європейських країнах, а також у Японії, Бразилії та США.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус заявив, що нові мутації коронавірусу з’являтимуться у світі більше, адже нині хвороба поширюється високими темпами.

Він наголосив, що мутації вірусу поки не підвищують ступінь тяжкості Covid-19.

Джерело: Business Insider