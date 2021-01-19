В одной из квартир в итальянском Неаполе обнаружили похищенную копию картины Спаситель мира Леонардо да Винчи.

Полиция обнаружила полотно в квартире 36-летнего мужчины, которого сейчас задержали правоохранители.

Именно эту картину похитили два года назад из музея римско-католической церкви Сан-Доменико Маджоре в Неаполе.

Искусствоведы считают, что найденная картина имеет высокую ценность и, вероятно, была написана одним из его учеников еще при жизни художника. Она была создана на рубеже XV-XVI веков.

По версии музея, автором полотна является сицилийский живописец Джироламо Алибранди.

Самая дорогая картина мира

Это полотно считают копией той картины, которую приобрел саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд на аукционе Christie’s в Нью-Йорке в 2017 году для экспонирования в Лувре Абу-Даби за рекордную сумму — $450 млн.

Однако картину так и не виставили в местном филиале, а впоследствии стало известно, что она находится на яхте принца.

На картине изображен Иисус в одеянии эпохи Ренессанса, который крестится правой рукой, а левой держит прозрачную сферу. Известно около 20 других версий работы, которые были созданы учениками и последователями Да Винчи.