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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Викрадену копію найдорожчої картини в історії знайшли у квартирі в Неаполі

В одній із квартир в італійському Неаполі виявили викрадену копію картини Спаситель світу Леонардо да Вінчі.

Поліція виявила полотно у квартирі 36-річного чоловіка, якого нині затримали правоохоронці.

Саме цю картину викрали два роки тому із музею римо-католицької церкви Сан-Доменіко Маджоре у Неаполі.

Мистецтвознавці вважають, що віднайдена картина має високу цінність і, ймовірно, була написана одним із його учнів ще за життя художника. Вона була створена на рубежі XV-XVI століть.

За версією музею, автором полотна є сицилійський живописець Джироламо Алібранді.

Найдорожча картина світу

Це полотно вважають копією тієї картини, яку придбав саудівський принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд на аукціоні Christie’s у Нью-Йорку у 2017 році для експонування у Луврі Абу-Дабі за рекордну суму — $450 млн.

Втім картину так і не виставили у місцевому філіалі, а згодом стало відомо, що вона знаходиться на яхті принца.

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На картині зображений Ісус у вбранні доби Ренесансу, який хреститься правою рукою, а лівою тримає прозору сферу. Відомо близько 20 інших версій роботи, які були створені учнями та послідовниками Да Вінчі.

Джерело: Daily Mail

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