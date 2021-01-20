Британські лікарі закликають надати расовим меншинам пріоритет у вакцинації від Covid-19

У Великій Британії лікарі закликали надати пріоритет у вакцинації від коронавірусу представникам нацменшин, які, за статистикою, більше потерпають від вірусу.

Керівник Королівського коледжу лікарів загальної практики Мартін Маршалл зазначив, що представники расових меншин не тільки частіше зазнають негативного впливу коронавірусу, а й у меншій кількості отримують вакцину.

Також він закликав МОЗ Британії вважати расову належність чинником, що визначатиме пріоритетність отримання вакцини від коронавірусу.

Британські лікарі закликають уряд провести інформаційну кампанію щодо вакцинації проти коронавірусу, спрямовану саме на етнічні меншини.

Дослідження показують, що представники расових меншин майже вдвічі частіше помирають від коронавірусної хвороби, ніж решта населення Великої Британії.

Коронавірус у світі

ВООЗ очікує, що смертність від коронавірусу перевищить 100 тис. в тиждень. За їхніми прогнозами, це має статися найближчим часом.

Для порівняння, за минулий тиждень зафіксували більш ніж 93 тис. смертельних випадків.

Джерело: DPA