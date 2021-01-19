В Британии более всего в мире людей умирают от Covid-19

В Великобритании зафиксировали самый высокий уровень смертности от коронавируса на душу населения в мире.

Соответствующие цифры опубликовала исследовательская платформа Наш мир в данных на базе Оксфордского университета.

С 11 по 17 января в Соединенном Королевстве ежедневно от Covid-19 умирали 935 человек, что эквивалентно 16,5 человек на миллион.

Ни в одной другой стране планеты не наблюдается более высокого уровня смертности от Covid-19 на душу населения.

В Британии ввели третий локдаун

В Великобритании объявил о введении в странетретьего национального локдауна.

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон во время своего обращения.

Такое решение правительство страны приняло из-за резкого роста инфицированных. Локдаун в Британии вводят минимум до середины февраля.