Германия сможет поделиться вакциной против коронавируса, когда будет поставка в достаточном количестве.
Канцлер Германии Ангела Мергель заявила, что страна закупила достаточное количество вакцины.
— Вопрос не в том, сколько мы заказали, а сколько получим… Я не могу гарантировать производство, — сказала она.
В правительстве надеются, что к лету можно будет предложить возможность вакцинации всем, кто хочет ее сделать.
Также Меркель отметила, что после третьего квартала Германия сможет поделиться с бедными странами.
Канцлер назвала пандемию самой большой природной катастрофой века. Особенно сложной ситуацию делает распространение нового штамма коронавируса.
Карантин в Германии
Власти Германии продлили действие жесткого карантина до 14 февраля 2021 года.
В Германии сохраняются все ограничения, которые действуют сейчас. В частности, в стране будут закрыты практически все магазины, школы, детские сады, спортзалы, салоны красоты.
Будут открыты лишь аптеки и торговые точки, где местные жители могут приобрести продукты питания.