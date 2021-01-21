Германия сможет поделиться вакциной против коронавируса, когда будет поставка в достаточном количестве.

Канцлер Германии Ангела Мергель заявила, что страна закупила достаточное количество вакцины.

— Вопрос не в том, сколько мы заказали, а сколько получим… Я не могу гарантировать производство, — сказала она.

В правительстве надеются, что к лету можно будет предложить возможность вакцинации всем, кто хочет ее сделать.

Также Меркель отметила, что после третьего квартала Германия сможет поделиться с бедными странами.

Канцлер назвала пандемию самой большой природной катастрофой века. Особенно сложной ситуацию делает распространение нового штамма коронавируса.

Карантин в Германии

Власти Германии продлили действие жесткого карантина до 14 февраля 2021 года.

В Германии сохраняются все ограничения, которые действуют сейчас. В частности, в стране будут закрыты практически все магазины, школы, детские сады, спортзалы, салоны красоты.

Будут открыты лишь аптеки и торговые точки, где местные жители могут приобрести продукты питания.