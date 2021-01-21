Німеччина зможе поділитися вакциною проти коронавірусу, коли буде постачання в достатній кількості.

Канцлер Німеччини Ангела Мергель заявила, що країна закупила достатню кількість вакцини.

– Питання не в тому, скільки ми замовили, а скільки отримаємо… Я не можу гарантувати виробництво, – сказала вона.

В уряді сподіваються, що до літа можна буде запропонувати можливість вакцинації всім, хто хоче її зробити.

Також Меркель наголосила, що після третього кварталу Німеччина зможе поділитися з біднішими країнами.

Канцлер назвала пандемію найбільшою природною катастрофою століття. Особливо складною ситуацію робить поширення нового штаму коронавірусу.

Карантин у Німеччині

Влада Німеччини продовжила дію жорсткого карантину до 14 лютого 2021 року.

У Німеччині зберігаються всі обмеження, які діють нині. Зокрема, у країні буде зачинено майже всі магазини, школи, дитячі садки, спортзали, салони краси.

Відчиненими залишаться лише аптеки і пункти, де місцеві мешканці можуть придбати продукти харчування.