Российскому оппозиционеру Алексею Навальному грозит тюремное заключение от 3,5 до 13,5 лет колонии. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю.

По их информации, Навальному могут изменить условный срок по делу Ив Роше на реальные 3,5 года за решеткой. Также 29 декабря 2020 года против политика завели еще одно дело о финансовых махинациях с пожертвованиями в его личный Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). В этом деле ему грозит десять лет лишения свободы.

2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит вопрос об отмене условного наказания Навальному.

Авторы материала утверждают, что политика Кремля касательно Навального стала жестче из-за их уверенности, что оппозиционер действует в интересах Запада.

В то же время, Путин опасается протестов, похожих на те, что происходят в Беларуси, и считает, что после приговора Навальному его поддержка перестанет быть такой активной.

Кремль неоднократно предупреждал оппозиционера, что ему грозит реальный срок. Bloomberg отмечает, что власти РФ после таких заявлений была убеждены, что он не вернется. Однако после прилета Навального в Москву они заняли “оборонительную позицию”.

— План Навального очень прост — стать головной болью Путина №1 и своим мужеством вдохновить на политическую активность. Если бы он решил не возвращаться — это была бы победа Путина, — сказал политический консультант Федор Крашенников.

17 января Алексей Навальный вернулся в Российскую Федерацию. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево.

На следующий день Навальному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 дней. Заседание состоялось прямо в полицейском участке. Сейчас он находится в следственном изоляторе Матросская тишина.

После ареста Навальный призвал россиян выходить на протесты 23 января.

19 января ФБК Навального опубликовал в YouTube фильм Дворец для Путина. История крупнейшего взятки. По состоянию на вечер 22 января видео набрало более 57 млн ​​просмотров.

Фильм уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не смотрел расследование Навального, но отметил, что Владимир Путин не обладает такой недвижимостью.

Фото: Алексей Навальный