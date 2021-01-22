Кремль хоче посадити Навального на 13,5 років — Bloomberg

Російському опозиціонеру Олексію Навальному загрожує тюремне ув’язнення від 3,5 до 13,5 років колонії. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела, наближені до Кремля.

За їхньою інформацією, Навальному можуть змінити умовний термін у справі Ів Роше на реальні 3,5 роки за ґратами. Також 29 грудня 2020 року проти політика завели ще одну справу про фінансові махінації із пожертвами в його особистий Фонд боротьби із корупцією (ФБК). У цій справі йому загрожує десять років позбавлення волі.

2 лютого Симонівський суд Москви розгляне питання про скасування умовного покарання Навальному.

Автори матеріалу стверджують, що політика Кремля щодо Навального стала жорстокішою через їхню впевненість, що опозиціонер діє в інтересах Заходу.

Водночас, Путін побоюється протестів, на кшталт таких, що відбуваються у Білорусі, і вважає, що після вироку Навальному його підтримка перестане бути такою активною.

Кремль неодноразово попереджав опозиціонера, що йому загрожує реальний термін. Bloomberg зазначає, що влада РФ після таких заяв була переконана, що він не повернеться. Однак після прильоту Навального в Москву вони зайняли “оборонну позицію”.

— План Навального дуже простий – стати головним болем Путіна №1 і своєю мужністю надихнути на політичну активність. Якби він вирішив не повертатися – це була б перемога Путіна, – сказав політичний консультант Федір Крашенніков.

17 січня Олексій Навальний повернувся до Російської Федерації. Його затримали в московському аеропорту Шереметьєво.

Наступного дня Навальному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 30 днів. Засідання відбулося просто в поліцейському відділку. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі Матроська тиша.

Після арешту Навальний закликав росіян виходити на протести 23 січня.

19 січня ФБК Навального опублікував у YouTube фільм Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара. Станом на вечір 22 січня відео набрало понад 57 млн переглядів.

Фільм уже прокоментували у Кремлі. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки не дивився розслідування Навального, але зазначив, що Володимир Путін не володіє такою нерухомістю.

Фото: Олексій Навальний