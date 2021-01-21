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Факты / Украина / Общество
Марія Степанюк |

Минздрав Украины разрешил указывать неизвестный пол в тестах на Covid-19

Министерство здравоохранения Украины официально ввело неизвестный пол в направлениях на тестирование на коронавирус. Об этом сообщили в Директорате медицинского обеспечения.

Невизначена стать

— Предоставляем бланк направления на лабораторное тестирование материала от лица, что соответствует определению случая Covid-19, утвержденный приказом Минздрава Украины от 28.03.2020 № 722 Организация оказания медицинской помощи больным Covid-19, — говорится в сообщении.

В бланке в пункте Пол кроме мужского и женского теперь есть возможность указать — неизвестный.

Минздрав Украины разрешил указывать неизвестный пол в тестах на Covid-19

Гендерная идентичность — это ощущение человеком своего пола независимо от того, является ли он биологически женщиной или мужчиной. Гендерная идентичность формируется в процессе воспитания и социализации.

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То есть, если человек считает себя мужчиной, понимает, что значит вести себя, как мужчина согласно нормам общества, и ведет себя так, потому что согласен: да, он человек традиционных взглядов. Это его гендерная идентичность.

В отличие от биологического пола, гендерных идентичностей может быть очень много — чисто теоретически чертой является количество людей на планете.

Во время теннисного турнира серии Grand Slam — Australian Open 2020 на главной арене Rod Laver Arena открыли два гендерно-нейтральных туалета. Ими могли пользоваться все, независимо от гендерной идентичности.

Источник: УНН

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