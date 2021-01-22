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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Всі, крім Молдови: сусіди України потрапили у червону зону коронавірусу

Майже усі країни, які межують з Україною, потрапили у червону зону щодо поширення Covid-19. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Всі, крім Молдови: сусіди України потрапили у червону зону коронавірусу

У червоній зоні опинилися усі держави-сусідки, окрім Молдови: Румунія, Словаччина, Білорусь, Угорщина, Росія і Польща. Також у червоній зоні: Португалія, США, Іспанія, Грузія, Кіпр, Німеччина, Франція, Італія, Австрія, Швеція, Литва та інші.

У зеленій зоні залишилися: Туреччина, Мексика, Норвегія, Вірменія, Греція, Японія, Єгипет, Нова Зеландія, Китай, Австралія тощо. Україна також потрапила до зеленого зонування.

МОЗ дежави у червоній і зеленій зонах

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Адаптивний карантин в Україні

Після закінчення локдауну (8-24 січня) в Україні розпочне діяти адаптивний карантин. Це означає, що жорсткі заходи запроваджуватимуть лише у регіонах з критичною ситуацією.

Детальніше про адаптивний карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

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