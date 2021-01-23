PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія
Вікторія Гірко |

Протести в Росії: на під’їздах до Москви помітили бронетехніку, є перші затримані

На під’їздах до Москви перед початком протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які повинні початися о 14.00, помітили бронетехніку.

бронетехніка москва

ЗМІ помітили колону, яка рухалася в бік міста близько 10 ранку. Однак чи пов’язано це з акцією протесту Свободу Навальному!, поки невідомо.

Тим часом Красну площу у Москві вже закрили. Автозаки і патрулі зявилися на Пушкінській площі і центральних вулицях міста.

Читайте
Мітинги в Росії на підтримку Навального: силовики почали масово затримувати людей

МБХ медіа у своєму Telegram-каналі повідомляє, що у Москві кількість затриманих перевищила 40 людей. Також очевидці повідомляють, що усі вулиці, які ведуть до Пушкінської площі, заповнені ОМОНом і поліцією.

протести в москві

23 січня у російських містах проходять акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Його затримали 17 січня у Москві. Наразі опозиціонер перебуває у слідчому ізоляторі Матроська тиша. Учасники мітингів у Росії вимагають звільнити Навального з СІЗО.

Як проходять мітинги в Росії можна переглянути в онлайн-трансляції.

Джерело: Медуза

Фото: Медуза, МБХ медіа

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка