На під’їздах до Москви перед початком протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які повинні початися о 14.00, помітили бронетехніку.

ЗМІ помітили колону, яка рухалася в бік міста близько 10 ранку. Однак чи пов’язано це з акцією протесту Свободу Навальному!, поки невідомо.

Тим часом Красну площу у Москві вже закрили. Автозаки і патрулі зявилися на Пушкінській площі і центральних вулицях міста.

МБХ медіа у своєму Telegram-каналі повідомляє, що у Москві кількість затриманих перевищила 40 людей. Також очевидці повідомляють, що усі вулиці, які ведуть до Пушкінської площі, заповнені ОМОНом і поліцією.

23 січня у російських містах проходять акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Його затримали 17 січня у Москві. Наразі опозиціонер перебуває у слідчому ізоляторі Матроська тиша. Учасники мітингів у Росії вимагають звільнити Навального з СІЗО.

Як проходять мітинги в Росії можна переглянути в онлайн-трансляції.

Джерело: Медуза

Фото: Медуза, МБХ медіа