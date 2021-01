Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на дії силовиків проти мирних демонстрантів та арештів під час акцій протесту у Росії на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Кулеба закликав не лише засудити дії Кремля, але й використати всі інструменти, щоб вплинути на дії керівництва РФ.

Ukraine strongly condemns violence against peaceful protestors & arrests of opposition leaders in Russia. As international community we need to go beyond condemnations & use all tools to make Russian authorities stop violence against own people & aggression against other states.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 23, 2021