Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на дії силовиків проти мирних демонстрантів та арештів під час акцій протесту у Росії на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Кулеба закликав не лише засудити дії Кремля, але й використати всі інструменти, щоб вплинути на дії керівництва РФ.

— Україна рішуче засуджує насильство проти мирних протестувальників та арешти опозиційних лідерів у Росії. Як міжнародне співтовариство ми повинні виходити за межі засуджень і використовувати всі інструменти, щоб змусити російську владу припинити насильство над власним народом і агресію проти інших держав, – написав міністр у Twitter.

Ukraine strongly condemns violence against peaceful protestors & arrests of opposition leaders in Russia. As international community we need to go beyond condemnations & use all tools to make Russian authorities stop violence against own people & aggression against other states. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 23, 2021

Раніше в МЗС України відреагували на арешт Олексія Навального. У своєму коментарі МЗС наголосило, що вимагає звільнити як Навального, так і українських громадян, що незаконно утримуються у російських в’язницях.

Протести у Росії

У багатьох містах Російської Федерації 23 січня відбуваються масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Станом на 21.00 затримали понад 2,6 тис. протестувальників. Лише у Москві – близько 500 осіб.

Самі протести супроводжуються зіткненнями поліції та ОМОНу із мітингувальниками. Пострадали також журналісти – кореспондента Нової газети Лізу Кірпанову повалили на землю і побили, а фотокореспонденту видання розбили об’єктив. Також побили кийками журналістку Медузи Христину Сафонову.

Серед затриманих кореспондент Дождя Олексій Коростильов, юрист ФБК Любов Соболь та дружина Олексія Навального Юлія. Її відпустили через три години після затримання.