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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Страны G7 призвали Россию освободить Навального

Министры иностранных дел стран G7 обратились к российским властям и призвали освободить оппозиционера Алексея Навального.

G7

— Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального.

Кроме того, главы МИД глубоко обеспокоены задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов. Они призывают Россию освободить тех, кто был произвольно задержан за реализацию своего права на мирные собрания 23 января.

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Министры добавили, что собираются внимательно следить за уголовным расследованием отравления Навального.

Протесты в России

23 января на улицы разных городов России вышли около 150 тыс. человек. Наиболее массовые митинги и самые жесткие столкновения с силовиками происходили в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным правозащитников, в этот день было рекордное количество задержанных за все время правления Владимира Путина — более три тысячи человек, а если точнее 3 296.

Как демократический мир отреагировал на такое жестокое нарушение прав человека, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: G7

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