Міністри закордонних справ країн G7 звернулися до російської влади і закликали звільнити опозиціонера Олексія Навального.

– Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США, а також високий представник ЄС, єдині в засудженні політично мотивованого арешту і затримання Олексія Навального.

Крім того, глави МЗС глибоко стурбовані затриманням тисяч мирних демонстрантів та журналістів. Вони закликають Росію звільнити тих, хто був затриманий за реалізацію свого права на мирні зібрання 23 січня.

Міністри додали, що збираються уважно стежити за кримінальним розслідуванням отруєння Навального.

Протести у Росії

23 січня на вулиці різних міст Росії вийшло близько 150 тис. людей. Наймасовіші мітинги та найжорсткіші сутички з силовиками відбувалися в Москві та Санкт-Петербурзі.

За даними правозахисників, у цей день була рекордна кількість затриманих за весь час правління Володимира Путіна — понад три тисячі людей, а якщо точніше 3 296.

Як демократичний світ відреагував на таке жорстоке порушення прав людини, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: G7