Напад у Франкфурті: невідомий влаштував різню у центрі міста

У Франкфурті-на-Майні (Німеччина) невідомий з ножем напав на людей біля залізничного вокзалу.

Інцидент стався близько 9.00 за місцевим часом. Внаслідок нападу щонайменше три людини отримали серйозні поранення. Їх відразу ж доправили до лікарні, і як повідомляють, нині їхнім життям нічого не загрожує.

Поліція оточила місце, де стався напад, бо туди прибула величезна кількість машин аварійних служб.

Також поліцейським вдалося затримати підозрюваного у нападі. За попередніми даними, чоловік діяв у стані наркотичного сп’яніння.

— Точні обставини нападу нині є предметом розслідування. Наразі небезпеку ліквідовано. Поліція продовжує допитувати свідків, – заявили у поліції Франкфурта.

Мотиви злочину ще не відомі, але, як вважають, він не пов’язаний ані з тероризмом, ані з політикою.

Стрілянина у соборі у Нью-Йорку

У грудні у Нью-Йорку сталася стрілянина у кафедральному соборі Святого Іоана Богослова.

Терорист вибіг на сходи храму та відкрив вогонь з пістолетів в обох руках. Поліція, що охороняла месу, декілька разів наказувала чоловікові кинути зброю на землю. Нападника вдалося затримати без жодних жертв серед відвідувачів собору.

Фото: 5vision

Источник: Wetterauer Zeitung