Европейский Союз решит вопрос введения новых санкций против России после решения суда по заключению или освобождению оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гейко Маас после встречи с главами МИД других государств-членов ЕС.

— Мы договорились сегодня подождать решения суда, подождать и посмотреть… освободят ли Алексея Навального через 30 дней, — сказал Маас, добавив, что это еще не конец.

По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, в Совете министров иностранных дел ЕС не было единой позиции по внедрению новых санкций против Российской Федерации, поэтому никакого решения на этот счет не принято.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево.

На следующий день оппозиционеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 дней. Заседание состоялось прямо в полицейском участке. Сейчас он находится в следственном изоляторе Матросская тишина.