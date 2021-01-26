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Факты / Мир / Росія
Анастасія Дячкіна |

После суда над Навальным: когда ЕС определится с санкциями против РФ

Европейский Союз решит вопрос введения новых санкций против России после решения суда по заключению или освобождению оппозиционера Алексея Навального.

навальний

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гейко Маас после встречи с главами МИД других государств-членов ЕС.

— Мы договорились сегодня подождать решения суда, подождать и посмотреть… освободят ли Алексея Навального через 30 дней, — сказал Маас, добавив, что это еще не конец.

По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, в Совете министров иностранных дел ЕС не было единой позиции по внедрению новых санкций против Российской Федерации, поэтому никакого решения на этот счет не принято.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево.

На следующий день оппозиционеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 дней. Заседание состоялось прямо в полицейском участке. Сейчас он находится в следственном изоляторе Матросская тишина.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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