Європейський Союз вирішить питання запровадження нових санкцій проти Росії після рішення суду щодо ув’язнення чи звільнення опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас після зустрічі із головами МЗС інших держав-членів ЄС.

– Ми домовилися сьогодні почекати на рішення суду, почекати й подивитися… чи Олексія Навального звільнять за 30 днів, – сказав Маас, додавши, що це ще не кінець.

За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, у Ради міністрів закордонних справ ЄС не було єдиної позиції щодо запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, тож жодного рішення щодо цього не ухвалили.

17 січня Олексій Навальний повернувся до Російської Федерації. Його затримали в московському аеропорту Шереметьєво.