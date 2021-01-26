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Факти / Світ / Росія
Анастасія Дячкіна |

Після суду над Навальним: коли ЄС визначиться із санкціями проти РФ

Європейський Союз вирішить питання запровадження нових санкцій проти Росії після рішення суду щодо ув’язнення чи звільнення опозиціонера Олексія Навального.

навальний

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас після зустрічі із головами МЗС інших держав-членів ЄС.

– Ми домовилися сьогодні почекати на рішення суду, почекати й подивитися… чи Олексія Навального звільнять за 30 днів, – сказав Маас, додавши, що це ще не кінець.

За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, у Ради міністрів закордонних справ ЄС не було єдиної позиції щодо запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, тож жодного рішення щодо цього не ухвалили.

17 січня Олексій Навальний повернувся до Російської Федерації. Його затримали в московському аеропорту Шереметьєво.

Наступного дня опозиціонеру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 30 днів. Засідання відбулося просто в поліцейському відділку. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі Матроська тиша.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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