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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Погана угода: Байден про будівництво Північного потоку – 2

Президент США Джо Байден вважає, що газопровід Північний потік-2 – це погана угода для Європи.

Джо Байден

Про це журналістам заявила прес-секретар Білого Дому Джен Дженніфер Псакі. Вона зазначила, що нова адміністрація оцінить обмежувальні заходи, які попередня адміністрація президента Дональда Трампа запровадила стосовно цього проекту.

– Президент вважає Північний потік – 2 поганою угодою для Європи.

Ми знаємо, що попередня адміністрація вводила проти газопроводу нові санкції. Зараз ми проводимо огляд цих заходів і консультуємося з нашими європейськими партнерами, – додала прес-секретар.

Призупинення будівництва Північного потоку – 2

Газпром не виключає призупинення реалізації або повне скасування проекту Північний потік  2 в разі різкої зміни політичної ситуації.

Водночас США в оборонний бюджет на 2021 рік передбачили нові, посилені санкції проти Північного потоку-2.

Вони стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов’язаних з проектом.

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