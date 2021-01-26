Президент США Джо Байден вважає, що газопровід Північний потік-2 – це погана угода для Європи.

Про це журналістам заявила прес-секретар Білого Дому Джен Дженніфер Псакі. Вона зазначила, що нова адміністрація оцінить обмежувальні заходи, які попередня адміністрація президента Дональда Трампа запровадила стосовно цього проекту.

– Президент вважає Північний потік – 2 поганою угодою для Європи. Ми знаємо, що попередня адміністрація вводила проти газопроводу нові санкції. Зараз ми проводимо огляд цих заходів і консультуємося з нашими європейськими партнерами, – додала прес-секретар.

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Призупинення будівництва Північного потоку – 2

Газпром не виключає призупинення реалізації або повне скасування проекту Північний потік – 2 в разі різкої зміни політичної ситуації.

Водночас США в оборонний бюджет на 2021 рік передбачили нові, посилені санкції проти Північного потоку-2.

Вони стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов’язаних з проектом.