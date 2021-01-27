Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации.

Проект предлагает отказаться от санкций против Российской Федерации, поскольку в Европе стремятся к диалогу с Россией.

— С целью продолжения политического диалога, я предлагаю Ассамблее ратифицировать полномочия Российской Федерации и вернуться к оценке достигнутого прогресса. В конце этого года будет представлен отчет о мониторинге, — заявил докладчик Штафан Шеннах.

Также в проекте говорится, что Россия отступила от обязательств перед Советом Европы в некоторых вопросах, и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию.

В частности, в ПАСЕ критикуют изменения в Конституцию РФ, которые разрешают не выполнять решения ЕСПЧ.

Также критикуют дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной аннексии Крыма.

Кроме этого, документ осуждает ситуацию вокруг отравления Алексея Навального.

Голосование за документ состоится в четверг утром.

25 января в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали Украину — полномочия делегации РФ официально были обжалованы.

Соответствующее решение было поддержано 38 голосами при необходимых 30. Сейчас вопрос передан на дальнейшее рассмотрение соответствующих комитетов ПАСЕ.

Источник: ПАСЕ