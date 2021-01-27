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Факты / Мир / Росія
Анастасія Дячкіна |

Проект решения ПАСЕ предлагает отказаться от санкций в отношении России

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердил предварительный проект решения о подтверждении полномочий российской делегации.

Проект решения ПАСЕ предлагает отказаться от санкций в отношении России

Проект предлагает отказаться от санкций против Российской Федерации, поскольку в Европе стремятся к диалогу с Россией.

— С целью продолжения политического диалога, я предлагаю Ассамблее ратифицировать полномочия Российской Федерации и вернуться к оценке достигнутого прогресса. В конце этого года будет представлен отчет о мониторинге, — заявил докладчик Штафан Шеннах.

Также в проекте говорится, что Россия отступила от обязательств перед Советом Европы в некоторых вопросах, и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию.

В частности, в ПАСЕ критикуют изменения в Конституцию РФ, которые разрешают не выполнять решения ЕСПЧ.

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Также критикуют дополнительные шаги, направленные на закрепление незаконной аннексии Крыма.

Кроме этого, документ осуждает ситуацию вокруг отравления Алексея Навального.

Голосование за документ состоится в четверг утром.

25 января в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали Украину — полномочия делегации РФ официально были обжалованы.

Соответствующее решение было поддержано 38 голосами при необходимых 30. Сейчас вопрос передан на дальнейшее рассмотрение соответствующих комитетов ПАСЕ.

Источник: ПАСЕ

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