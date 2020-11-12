Возвращение российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы свидетельствует о незаинтересованности основных стран-членов поставить Россию на место как страну-агрессора, считает постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.

– Я могу констатировать случаи отхода от фундаментальных принципов и уставных положений Совета Европы, – сказал украинский дипломат.

По его словам, очень обидно наблюдать в Страсбурге за тем, как ищут различные предлоги, чтобы избежать назвать Россию нарушителем прав человека на оккупированных территориях Украины.

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– Это, по моему мнению, является серьезным недостатком. Это не присуще Совету Европы, как организации, однако связано с нынешними политическими тенденциями во многих ведущих европейских странах, – добавил Тарасюк.

В то же время Украина постоянно указывает на отступления в Совете Европы от демократических принципов и стандартов.

Возвращение России в ПАСЕ

29 января ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации, отклонив предложение представителей Украины и стран-партнеров по ограничениям.

При этом требования, связанные с оккупацией, остаются действующими, несмотря на возвращение России в ПАСЕ.